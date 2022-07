Cfp, consegna dei diplomi di qualifica per 22 allievi

Giornata di consegna dei diplomi, ieri, per i ragazzi del Centro di Formazione Professionale, al termine dei Corsi di Qualifica Triennale. 22 allievi, ora pronti per affrontare il mondo del lavoro, al termine del percorso al Cfp, nei vari corsi e indirizzi proposti dal Centro. 22 studenti – si diceva - di cui 4 con qualifica di Operatore Estetista; 6 per Operatore Elettrotecnico, 5 con qualifica di Installatore di Impianti Elettrici, Domotici e Fotovoltaici; 7 con qualifica di Operatore Riparatore dei veicoli a motore. Un momento di soddisfazione nel ricevere l'attestato, consegnato dal Direttore del Centro di Formazione Professionale, Milena Gasperoni; presente, per la Segreteria al Lavoro Susy Serra, Responsabile delle Politiche Attive del Lavoro.