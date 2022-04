Chiaruzzi: 'Una guerra d'attrito, destinata a durare'. Ultimatum russo ai difensori di Mariupol

Michele Chiaruzzi

"Queste potrebbero essere le nostre ultime ore di vita, estraeteci da qui": è l'appello alla comunità internazionale che arriva dagli ultimi difensori di Mariupol, assediati nell'acciaieria Azovstal. Le forze russe gli hanno dato un altro ultimatum: se si arrenderanno oggi entro le 13 ora italiana saranno risparmiati. "I civili sono stati portati lì da nazionalisti ucraini come scudi umani", accusa Mosca. La situazione a Mariupol resta "brutale", secondo Zelensky. "L'esercito russo rimarrà per sempre nella storia come il più barbaro e disumano al mondo: questo marchierà la Russia come la fonte del male", ha detto il presidente ucraino. Appello della Cina a garantire corridoi umanitari.



Per l'intelligence britannica sarà un conflitto che potrebbe durare ancora a lungo. Un rischio di cui Michele Chiaruzzi aveva parlato già nei primi giorni di conflitto. Il Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino ricorda come "la guerra di Bosnia durò 4 anni. Questa che è una guerra d' Europa - dice - , che coinvolge tutti causa sanzioni, sostengo politico e militare, con previsioni che si sono rivelate errate, probabilmente sarà una guerra d'attrito. La guerra in Ucraina è iniziata nel 2014, senza che l'impatto reale fosse stato percepito".