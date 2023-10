Chiuso un tratto di superstrada lunedì mattina in zona Tavolucci

Lunedì 9 ottobre dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il tratto di superstrada in discesa lungo Via Ventotto Luglio, dal bivio con Via dei Boschetti (Piscina Tavolucci) al bivio con Via Calintufo (Centro Uffici Tavolucci), rimarrà chiusa al traffico per consentire all’AASLP il completamento dei lavori di asfaltatura della nuova rotatoria dei Tavolucci.

Per evitare di congestionare la viabilità in Via Cà dei Lunghi, Cailungo, AASLP invita la cittadinanza ad utilizzare percorsi alternativi. Per coloro che, dalla zona di Murata, devono scendere, il consiglio è di passare dalla Sottomontana verso Valdragone. Invece da San Marino Città o Borgo Maggiore, per scendere il consiglio è di svoltare a sinistra alla rotatoria dell’AGIP per proseguire al Ventoso e rientrare a Galazzano.

Viceversa per salire la careggiata della superstrada in salita resterà aperta. Gli avvisi di deviazione e gli eventuali percorsi alternativi saranno debitamente segnalati con apposita segnaletica stradale.