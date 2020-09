Climbing e passeggiate nel cielo nella seconda giornata dello "Smiaf Extreme"

Gli eventi dello Smiaf Extreme, la tre giorni dedicata agli sport estremi e alle attività outdoor, sono partiti questa mattina con la Titano Street Boulder. Una gara che ha visto più di 300 giovani climbers sfidarsi tra le mura del centro storico in 48 percorsi selezionati. E poi le attività dell'Extreme Park con esibizioni di climbing, pattini e skatebord. Come ieri al tramonto l'appuntamento con la Danza Aerea e la passeggiata tra la prima e la seconda torre. La camminata in mezzo al cielo è una delle esibizioni che più attrae turisti ed appassionati. “Non è uno sport semplice – racconta Francesco – sei lassù ciò che conta più di tutto è avere la mente libera”.

L'evento di punta della giornata di oggi però è stato il Giro del Monte, nato da una scommessa vinta 49 anni fa, ormai nel cuore di tutti i sammarinesi.Il tracciato storico di 7 km attorno al Monte Titano, tra le strade del centro storico e il verde della Sottomontana, ha visto trionfare Luis Ricciardi con il tempo di 22:06.

Nel servizio l'intervista a Francesco Borasca