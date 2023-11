Colletta alimentare: a San Marino bilancio positivo e grande partecipazione

Nel video un sondaggio tra volontari e donatori della Colletta Alimentare

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. È il motto del Banco Alimentare, che anche quest'anno a San Marino, come in Italia, ha organizzato la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Proprio ieri l'iniziativa è stata presentata alla Reggenza. Oggi, quindi, nei principali supermercati e punti vendita del Titano l'abituale esercito di volontari ha invitato a donare cibo a lunga conservazione che, nei giorni successivi, verrà distribuito a più di 7mila strutture caritative.

