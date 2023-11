Come rallentare l'invecchiamento? Le 8 raccomandazioni dei cardiologi americani per ringiovanire di 6 anni

Era inizialmente una lista creata dall' American Heart Association per aiutare le persone a migliorare la propria salute cardiovascolare ma il nuovo studio - che sarà presentato al congresso dei cardiologi americani a Philadelphia - ne evidenzia gli effetti "anti-aging".



Lo studio

Secondo uno studio condotto presso la Columbia University Irving Medical Center in New York City, la lista di otto abitudini stilata dall'AHA non solo migliora la salute del cuore, ma potrebbe anche rallentare il processo di invecchiamento. I ricercatori hanno infatti valutato oltre 6500 partecipanti, raccogliendo informazioni dettagliate su quanto aderissero agli otto precetti salva-cuore. Il team ha poi calcolato la vera età del loro organismo, un'indicazione dell'età biologica che viene determinata misurando i livelli di sostanze nel corpo coinvolte nel metabolismo, nell'infiammazione e nella funzione degli organi - come glucosio e creatinina -, misura che fornisce un quadro più completo di come una persona sta invecchiando.

La scoperta

Il team ha scoperto che coloro che hanno dichiarato di adottare fedelmente la lista dei precetti avevano un'età biologica che era in media sei anni più giovane della loro età anagrafica. Tuttavia, coloro che aderivano peggio avevano un'età biologica media che era di quattro anni maggiore della loro età cronologica. "Il rispetto della lista può rallentare il processo di invecchiamento del corpo, il che ha molti benefici - afferma Nour Makarem, l'epidemiologo che ha condotto il lavoro - incluso l'aumento degli anni senza malattie e la riduzione del rischio di morte prematura".



Otto semplici passaggi per uno stile di vita più sano

Mangia meglio : punta a un modello alimentare complessivamente sano che includa cibi integrali, molta frutta e verdura, proteine ​​magre, noci, semi e cottura in oli non tropicali come oliva e colza .

Sii più attivo : gli adulti dovrebbero fare 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa ogni settimana, da distribuirsi prevalentemente su più giorni; camminare è un'ottima attività moderata. I bambini dovrebbero muoversi per 60 minuti ogni giorno , dedicandosi anche a giochi e attività strutturate.

Smettere di fumare : l’uso di prodotti per la somministrazione di nicotina per inalazione, che includono sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e svapo: sono la principale causa di morte prevenibile negli Stati Uniti e rappresentano circa un terzo di tutti i decessi per malattie cardiache . L'AHA stima che un terzo dei bambini statunitensi di età compresa tra 3 e 11 anni sono esposti al fumo passivo o allo svapo .

Dormi bene : dormire bene ogni notte è vitale per la salute cardiovascolare. Gli adulti dovrebbero puntare a una media di 7-9 ore , mentre i neonati e i bambini hanno bisogno di più ore, che variano a seconda della loro età. Secondo alcuni studi, dormire troppo o troppo poco è associato a malattie cardiache.

Gestire il peso : raggiungere e mantenere un peso sano ha molti vantaggi. L' indice di massa corporea (BMI ) - un valore numerico che mette in relazione il proprio peso con l'altezza - è un indicatore utile. Il BMI ottimale per la maggior parte degli adulti varia da 18,5 a meno di 25 . Puoi calcolarlo online o consultare un operatore sanitario.

Controllare il colesterolo: alti livelli di colesterolo non HDL, o “cattivo”, possono portare a malattie cardiache.

Gestire lo zucchero nel sangue : la maggior parte del cibo che mangiamo viene trasformato in glucosio (o zucchero nel sangue) che i nostri corpi utilizzano come energia. Nel corso del tempo, livelli elevati di zucchero nel sangue possono danneggiare il cuore, i reni, gli occhi e i nervi. Nell’ambito dei test, il monitoraggio dell’emoglobina è importante per il controllo a lungo termine nelle persone con diabete o prediabete.

Gestire la pressione sanguigna: mantenere la pressione sanguigna entro intervalli accettabili può mantenerti più sano più a lungo. Livelli inferiori a 120/80 mm Hg sono ottimali.