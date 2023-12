Il Comitato Civico Torraccia, all'indomani della conferma del prestito deliberato dal fondo saudita. "È ufficiale - commenta - ci indebitiamo per 29 milioni di dollari per accontentare l’Aeroclub". E annuncia ulteriori azioni a tutela dei residenti del luogo e della collettività, incluse manifestazioni, incontri pubblici e pubblicazione di materiale raccolto negli anni per sconfessare - scrive - le fumose intenzioni di politica e gestori dell’aviosuperficie.