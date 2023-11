Comitato per l'ex Tiro a volo sulla nascita del comitato civico di Torraccia: "La popolazione si mobilita"

"Siamo lieti della nascita di un nuovo comitato civico a Torraccia": lo scrive in una lunga nota il comitato civico per la salvaguardia dell’area dell’ex Tiro a volo che evidenzia come questa recente costituzione sia la dimostrazione che la popolazione sammarinese non vuole subire passivamente le decisioni impattanti su territorio e sulla vita quotidiana delle persone.

Il Comitato per l'ex Tiro a Volo sottolinea che il piano regolatore è scaduto da anni e che il governo non coinvolge in queste decisioni né il Consiglio, né le Giunte di Castello. Il nuovo Comitato Civico di Torraccia - continuano - denuncia la mancanza di informazioni e di coinvolgimento, teme un peggioramento della propria salute e anche - per tutti- un aumento del debito con nuovo spreco di denaro pubblico e di vedere deturpata un’area da un’opera infrastrutturale di cui non ne vede l’interesse collettivo.

La buona notizia - concludono - è che la popolazione sammarinese si organizza e si mobilita per la qualità dello spazio pubblico, la cattiva è che ce sia bisogno.