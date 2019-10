Comitato Pro-Poste sollecita la politica

800 firme in 11 giorni quelle raccolte dal comitato Pro-Poste a sostegno della legge di iniziativa popolare per il ritorno ad Ufficio di Stato della attuale Poste Spa.

Comitato che chiede anche alle forze politiche, in vista delle elezioni, di esprimersi sulla proposta e torna ad esplicitare le proprie rivendicazioni. Cita la "mancata attuazione dei servizi finanziari, che figuravano come motivazione della nascita dell'entità societaria"; ricorda come “Poste Spa non sia riuscita a contenere i disagi derivati da una “riduzioni dei costi a senso unico”.

“Poste spa – prosegue il Comitato - doveva presentare piano aziendale e fabbisogno strutturato per aprire un confronto con le parti sul piano contrattuale. Decaduti i termini previsti, e non ancora aperto il tavolo di confronto annunciato, il comitato – conclude - ritiene doveroso sollecitare un intervento delle forze politiche”.