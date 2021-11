Commissione vaccini: chiesta al Governo estensione green pass per locali e attività ristorazione

La Commissione Vaccini ISS ha condiviso all'unanimità la proposta, già manifestata alla Segreteria di Stato alla Sanità, di chiedere al governo una estensione dell'obbligo di green pass anche per i locali e attività di ristorazione, mense comprese. La decisione, spiegano nella nota dell'ISS, è stata presa visto l'elevato numero di contagi che si stanno registrando in questi giorni. La proposta della Commissione Vaccini è anche quella di ridurre le tavolate ad un massimo di 4 commensali per tavolo e di ripristinare il distanziamento tra i tavoli a 1,5 metri.









In merito alla somministrazione delle dosi di richiamo (booster) la Commissione Vaccini ISS ha deliberato, come già avviene in altri paesi, Italia compresa, di anticipare a 5 mesi il lasso di tempo dopo il quale è possibile effettuare la vaccinazione di richiamo per coloro che hanno completato il ciclo primario di immunizzazione.

Potenziate e aumentate inoltre le sedute per effettuare le dosi di richiamo (o booster). Oltre al punto vaccini al Centro Commerciale Azzurro (2° piano, dove ha sede l’Ufficio Vaccinazioni) è stato ripristinato - per alcuni giorni alla settimana - anche il punto vaccini all’Ospedale di Stato (al piano -1 della palazzina ex Casa di riposo). Aumentato anche il personale dedicato alle vaccinazioni, per riuscire a incrementare le somministrazioni, visto anche l’elevato numero di richieste pervenute e ancora in corso.

Per prenotare la vaccinazione si può utilizzare il servizio on-line, oppure contattare il CUP da lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 18:00 telefonando al numero 0549 994889. Al momento della conferma dell’appuntamento, sarà il CUP a indicare giorno, ora e sede della vaccinazione.

A San Marino oggi si contano 35 nuovi positivi e un nuovo ricovero.