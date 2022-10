Comunicare la disabilità, dai bisogni ai diritti

“Le parole giuste per dirlo”, come comunicare la disabilità. Formatori ed esperti a confronto con i giornalisti, individuando la chiave per una informazione corretta – strumenti linguistici, temi e toni – partendo da chi con la disabilità si confronta quotidianamente. Francesca Civerchia, Responsabile Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale di San Marino guarda alle parole dell'inclusione e alle molteplici forme di comunicazione da utilizzare con i disabili per abbattere le diversità.

Gianpiero Griffo, membro del consiglio mondiale DPI - anche consulente per San Marino nell'elaborazione della legge sulla disabilità e ora per la stesura della legge sull'inclusione lavorativa, nonché membro del Comitato di Bioetica - chiede, attraverso un excursus legislativo e partendo dagli indirizzi ONU, di passare da un modello che guarda ai disabili nei loro bisogni, ad uno nuovo che guarda invece al riconoscimento dei loro diritti, quando dice “le parole sono pietre, mentre i linguaggi appropriati promuovo i diritti umani”. Il dovere di informare da parte della categoria, ma in parallelo, il diritto di capire per chi ha meno strumenti di altri, nell'intervento di Nicola Rabbi, formatore sui temi non solo della disabilità, ma anche della salute mentale e del carcere.

Per 12 anni Direttore del Segretariato Sociale delle Rai, Carlo Romeo racconta la bellezza e la fatica di promuovere quello ha definito “un percorso rivoluzionario” nel trattare la disabilità nel servizio pubblico, nel linguaggio e nella programmazione – dai tg ai programmi di rete. Doveri del servizio pubblico molto vicini a quelli di chi fa comunicazione istituzionale, con l'esperienza di Mauro Sarti – per decenni giornalista sociale e ora Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - nell'indicare nuovi canali di una comunicazione pubblica, dal multimediale alla differenziata, più vicina ai cittadini.

Nel video, l'intervista a Francesca Civerchia, Responsabile Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino