"Comunicare la pandemia", fake news e direttrici nel corso di formazione della Consulta

Il Segretario di Stato all'Informazione Teodoro Lonfernini apre il corso di formazione professionale organizzato dalla Consulta dell'Informazione. "Proprio la formazione - dichiara - è il cardine del futuro dell'informazione a San Marino". Chiede un'informazione libera democratica, pluralista, senza malizie e strumentalizzazioni. Anticipa un più stretto rapporto con l'Italia, anche alla luce del suo incontro con Sottosegretario italiano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Moles. Sul tavolo diversi protocolli d'intesa con l'Italia. In apertura anche un saluto da parte del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, attraverso Cristian Ferrari, che ha ringraziato gli operatori della comunicazione per il lavoro svolto finora in epoca di pandemia.

seguiranno aggiornamenti