Conclusa la campagna di vaccinazione antinfluenzale, ISS: "Con 6.500 dosi, risultati positivi"

6.500 dosi di vaccino distribuite e somministrate, oltre 2.000 sammarinesi in più hanno scelto di vaccinarsi rispetto allo scorso anno, quando le dosi sono state 4.100. Significativi i numeri che riguardano i più giovani, con 560 dosi di antinfluenzale somministrate dal servizio di Pediatria, ma soprattutto quello relativo alle donne in gravidanza vaccinate: l’81%, percentuale più che doppia rispetto alla stagione influenzale precedente. Vaccinato il 46,32% della popolazione con più di 60 anni, mentre sono stati quasi 450 i vaccini somministrati a sammarinesi non appartenenti alle categorie a rischio, che lo hanno richiesto personalmente. Tutti vaccinati anche gli ospiti della RSA alla Fiorina.





Dall'ISS anche l'andamento dell'influenza stagionale: già 27 i casi registrati, erano 42 nello stesso periodo del 2019, ben 77 nel 2018.

Un bilancio positivo per l'ISS che a chiusura della campagna 2020, ricorda che sono ancora disponibili i vaccini e che saranno distribuiti dal Centro Farmaceutico ai Centri Sanitari. Chi volesse quindi vaccinarsi contro l'influenza ha tempo fino all'8 gennaio 2021, contattando il proprio Medico curante. Dopo questo periodo, i vaccini non utilizzati dagli assistiti sammarinesi saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie italiane in base alle richieste pervenute.