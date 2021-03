Confine: a San Marino il centro di ascolto per uomini autori di violenza

Nel video l'intervista a Mauro Masini, associazione Confine

L'approccio rivoluzionario per prevenire la violenza sulle donne arriva a San Marino con l'associazione Confine e il suo Centro d'ascolto per uomini autori di violenza. ll nome dell' Associazione, nata a San Marino un anno e mezzo fa, svela metodo e mission. Tre i canali di intervento: formazione, presa in carico degli uomini maltrattanti- in convenzione con Iss (4 quelli accolti in questi 15 mesi ) infine la necessità di lavorare sulla trasformazione, filone quest'ultimo che ha portato a San Marino il “Cerchio degli uomini”: un aiuto concreto per diventare partner e padri migliori, per infondere sicurezza e non paura.









Nel video l'intervista a Mauro Masini, associazione Confine