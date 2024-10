Congresso Cdls: approvata la mozione finale. In corso le elezioni del Consiglio Confederale

nel servizio Paride Neri

E' la giornata in cui si tirano le somme, dopo tre giorni di Congresso: il 17esimo per la Confederazione democratica lavoratori sammarinesi. Approvata all'unanimità la mozione finale che detta le linee da seguire, come sindacato, per i prossimi tre anni. Urne già aperte per l'elezione del Consiglio confederale. In serata lo spoglio.

Stamane le conclusioni di Milena Frulli, Segretario generale uscente che si avvia verso un quasi scontato secondo mandato. Sottolineando l'importanza del sindacato per la libertà e la democrazia, ha toccato tutti i temi più sentiti nei vari dibattiti: denatalità, conciliazione lavoro-famiglia, sanità, ma anche accordo di Associazione con l'Ue, diritto alla casa, Igr e riforma pensioni. Molto discusse anche le politiche di inserimento lavorativo di persone invalide e disabili: "E' emerso l'impegno della Confederazione a confermare, come è successo in passato - spiega Paride Neri, segretario Federazione Industria e Segretario Confederale Cdls -, la rivendicazione di un progetto di legge che finalmente risolva in via definitiva l'incivile situazione che abbiamo nella nostra Repubblica. È un dramma non riuscire ad assicurare alle persone il lavoro perché hanno difficoltà causate da motivi di salute. E' fondamentale per realizzare veramente una giusta inclusione sociale".

Sentito anche il dibattito sulla settimana corta. Sul Titano è utopia o possibilità reale? "Possibilità reale - risponde Neri - nel momento in cui ci allineeremo tutti quanti rispetto a ciò che sta succedendo. C'è nata una grande transizione culturale che investe i giovani lavoratori, le giovani generazioni, che diventa una grande sfida per il mondo sindacale e noi abbiamo bisogno di interpretare quella sfida proprio per non lasciare senza sindacato, senza futuro, le prossime generazioni. Quindi sì, esiste la possibilità di parlarne, non possiamo fare previsioni sull'esito ma siamo molto fiduciosi".

Nel video l'intervista a Paride Neri, segretario Federazione Industria e Segretario Confederale Cdls