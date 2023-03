Controlli acque potabili: ISS e AASS insieme per la trasparenza

Trasparente e controllata, economica e sostenibile. È l'acqua pubblica sammarinese. Lo confermano i dati dei controlli che il Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ISS esegue ogni anno su oltre 650 campionamenti, tra serbatoi ed erogatori del territorio, guardando con attenzione ai plessi scolastici. Dall'acquedotto pubblico, dunque, erogata acqua con parametri di sicurezza e qualità elevata. E ISS e AASS insieme in un accordo per la trasparenza: i risultati della rilevazione saranno pubblicati sui rispettivi portali ogni 6 mesi, rispettando così anche gli obiettivi fissati a livello europeo: chiedono, oltre a controlli con standard basati su evidenze scientifiche e attraverso monitoraggio efficace, proprio una comunicazione adeguata e tempestiva ai consumatori.

“Pubblicazione che – per il Direttore Generale dell'ISS, Francesco Bevere – è un segnale di maturità e trasparenza delle istituzioni” – dice – ricordando come l'acqua sia “patrimonio e diritto di base dei cittadini”. Insieme allora sollecitano all'uso dell'acqua potabile del rubinetto: economica (costo oltre 100 volte meno della bottiglia); a chilometro zero, dalle fonti del territorio romagnolo direttamente a casa e – ricorda il Direttore dell'AASS Raoul Chiaruzzi - sostenibile, evitando l'impatto ambientale del trasporto e dello smaltimento della plastica. “Una scelta di salute – dice il Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ISS, Angelo Barbato – con una qualità garantita da sistemi di monitoraggio scientifici e da rilevatori esperti”.

Leggi il comunicato stampa di AASS e ISS