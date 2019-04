Convegno sulla dislessia: al Kursaal l'esperienza famigliare di Oscar Farinetti

Seconda giornata per il convegno internazionale dedicato alla dislessia. "Nessuno è somaro - Una scuola che promuove" è il titolo dell'evento che si focalizza su una didattica inclusiva, affinché i bambini con difficoltà di apprendimento possano proseguire nel percorso formativo insieme a tutti gli altri, senza essere emarginati. Il convegno riunisce docenti universitari, ricercatori, insegnanti ed esperti, insieme per ragionare su un nuovo modello di scuola. Una delle condizioni in cui i bambini dislessici e le loro famiglie si trovano, infatti, è la frustrazione legata alla difficoltà nello studio, fino alle discriminazioni subite dai compagni e l'abbandono scolastico. L'evento è organizzato da Sos Dislessia, Università di San Marino e dall'Aid, Associazione italiana dislessia. Nella giornata di oggi una testimonianza di successo, quella di Oscar Farinetti, fondatore di realtà come Eataly e Fico, che ha parlato di suo figlio, Andrea, e di come tutta la famiglia lo abbia aiutato a realizzarsi.

Nel video, le interviste a Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, e a Valentina Campanella, amministratrice di Sos Dislessia