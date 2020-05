Coronavirus a San Marino: 28 i guariti, 3 nuovi positivi su 101 tamponi

Il Gruppo per l'emergenza Coronavirus ha diffuso i dati relativi al contagio a San Marino per la giornata di oggi, 28 maggio. Ben 28 i guariti registrati che portano il totale a 322. Aumentano di 3 le positività a fronte di 101 tamponi refertati ieri: i casi COVID-19 registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 670; 306 i casi attualmente positivi in osservazione sanitaria.

"Oggi registriamo un dato molto importante per la lotta all'Infezione da Covid-19 - scrive l'ISS sulla sua pagine Facebook - per la prima volta il numero dei pazienti guariti (322) supera il numero dei positivi in osservazione sanitaria (306)".



Restano 4 le persone ricoverate al nosocomio di Cailungo delle quali una in terapia intensiva e tre nella degenza di isolamento. Sono invece 302 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.

391 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti; 1.662 le quarantene terminate. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è di 4.303; 9.648 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.