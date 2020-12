Coronavirus a San Marino: 34 nuovi casi. Un ricovero in più

Nelle ultime 24 ore a San Marino sono stati rilevati 34 nuovi casi di coronavirus su 276 tamponi effettuati. Aumentano di una le persone ricoverate presso l'Ospedale di Stato per un totale di 21; di queste, 16 si trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e 5 in Terapia Intensiva, la cui saturazione rimane dunque stabile al 42% . 3 i nuovi guariti.

Al momento gli attualmente positivi a San Marino sono 316, dei quali 295 sono seguiti presso il proprio domicilio.