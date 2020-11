Coronavirus a San Marino: 8 nuovi casi su 52 tamponi. Due nuovi ricoveri

Diffuso dall'Iss l'aggiornamento sui dati di diffusione del Coronavirus sul Titano. Su 52 tamponi effettuati ieri sono 8 i nuovi casi di positività registrati, a fronte di 7 guarigioni registrate. Attualmente vi sono dunque 327 persone, in Repubblica, positive al covid. Passano da 12 a 14 i ricoveri; mentre in terapia intensiva i pazienti restano 2. Vi sono dunque ampi margini sul fronte delle ospedalizzazioni.

Alla luce dei dati diffusi oggi, insomma, l'andamento della pandemia appare ancora sotto controllo. Dev'essere intesa allora anche come una forma di tutela della sicurezza interna, la raccomandazione del Governo, ai cittadini, di rispettare rigorosamente le nuove disposizioni adottate in Emilia-Romagna e nelle Marche, astenendosi dallo spostarsi oltreconfine “se non per i comprovati motivi previsti per le zone arancioni”. A tal fine è stata disposta un'intensificazione dei controlli delle Forze dell'Ordine sammarinesi.