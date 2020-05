Coronavirus a San Marino: per la prima volta i guariti superano i positivi

Il punto coronavirus a San Marino

Dopo 3 mesi dal primo contagio oggi per la prima volta il numero totale dei pazienti guariti, 322, supera quello dei positivi in osservazione sanitaria, che sono 306. Nelle ultime 24 ore sono 28 i nuovi guariti dal coronavirus, 3 le nuove positività ma a fronte di ben 101 tamponi effettuati e nessun decesso. I casi di Covid registrati complessivamente dall'inizio della infezione sono 670. Restano 4 le persone ricoverate all'Ospedale di Stato delle quali una in terapia intensiva e tre nella degenza. Sono invece 302 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.

È di 391 il totale delle quarantene domiciliari attive sui contatti stretti; 1.662 quelle terminate. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è di 4.303; mentre sono quasi 10.000 (9.648) i test sierologici effettuati al Laboratorio di Analisi dell'Ospedale di Stato.

Nella Cardiologia si stanno riattivando la maggior parte delle prestazioni ed esami. Le visite ordinarie sospese dal 9 marzo, sono state riprogrammate e saranno recuperate nel corso delle prossime settimane. Sono inoltre garantite entro i 10 giorni anche tutte le visite prioritarie richieste dai Medici di Base.