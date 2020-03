Coronavirus a San Marino: un nuovo decesso, sei i nuovi positivi

Il direttore dell'Authority sanitaria, Gabriele Rinaldi, inizia la conferenza stampa con un'altra triste notizie: si registra infatti un nuovo decesso. È mancato un paziente di 86 anni. I decessi totali dall'inizio dell'emergenza sale così a 26. 6 i nuovi casi che portano i malati a 197. 13 i guariti (numero invariato rispetto a ieri). Sono invece calati di 6 unità i ricoverati in ospedale: 16 si trovano in terapia intensiva, 37 nell'area di degenza. 154 sono in isolamento domiciliare. 449 le quarantene attive (36 riguardano il personale sanitario, 6 le forze dell'ordine). Molti di questi – spiega il dottor Rinaldi – riguardano la struttura privata "Villa Oasi" di Chiesanuova. I tamponi in attesa di risposta sono 33 (11 sono ripetizioni). Ad inizio conferenza Rinaldi ha voluto unirsi alla commozione di tutti gli italiani che hanno rispettato un minuto di silenzio a mezzogiorno come proposta dall'Anci. “Il pericolo – ha sottolineato – non è cessato. Non bisogna illudersi che il periodo peggiore sia passato. C'è però un rallentamento che fa ben sperare”.