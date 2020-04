Coronavirus, il Comites incontra il PD

Alessandro Amadei, vicepresidente del Comites San Marino, ha incontrato in videoconferenza Luciano Vecchi, responsabile del dipartimento del Partito Democratico, per gli italiani nel mondo, per parlare dell’emergenza dettata dal diffondersi del coronavirus e dell’aumento delle richieste di aiuto che al Comites San Marino stanno arrivando da parte di italiani residenti in territorio. Nei prossimi giorni andrà in votazione alla Camera dei Deputati un provvedimento che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro dedicati all’assistenza dei cittadini italiani all’estero in stato di indigenza. Luciano Vecchi ha ribadito l'impegno del Partito Democratico e del Governo italiano, affinché tale provvedimento venga immediatamente reso esecutivo. Il PD sta inoltre sollecitando il Governo affinché, nel successivo provvedimento, vengano assunti ulteriori impegni verso le comunità italiane all'estero e nei confronti dei lavoratori frontalieri, duramente colpiti dalla crisi.