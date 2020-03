Coronavirus: la testimonianza di un barman sammarinese nella “Grande Mela”

Per sapere come si sta vivendo l'emergenza coronavirus nel cuore economico degli Stati Uniti, New York, abbiamo sentito Pietro Faetanini: un sammarinese che lavora come barman in un locale di Long Island. La metropoli – afferma - “è blindata; è tutto chiuso, si iniziano a vedere persone con le mascherine, le strade sono vuote, i supermercati sono stati svuotati. Le autorità consigliano di rimanere a casa e di muoversi il meno possibile, ma non c'è alcun obbligo”.





L'intervista telefonica a Pietro Faetanini