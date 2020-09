Coronavirus: nuovo incontro del Gruppo di Coordinamento; a breve l'adozione del Piano per le emergenze

Oltre alla Direzione generale dell'ISS, e ai vertici della Protezione Civile e dell'Authority Sanitaria; erano presenti oggi anche il Segretario di Stato Ciavatta e i responsabili di quei servizi, dipartimenti, ed unità operative dell'Istituto Sicurezza Sociale, che potrebbero trovarsi nuovamente in prima linea nella malaugurata ipotesi di una “seconda ondata” epidemica. Da tempo si lavora per garantire una risposta adeguata ad ogni scenario. Un ordine del giorno del Consiglio, del resto, aveva dato mandato al Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie di elaborare un piano per le emergenze; nell'incontro odierno, allora, si é ragionato su alcuni dettagli: già definiti, infatti, gli aspetti principali. Lo schema è quello di percorsi ad hoc, per prevenire e gestire eventuali nuovi casi di covid.

La prima risposta è su base territoriale, con il coinvolgimento di centri per la salute e medici di base, e la previsione di apposite procedure, ad esempio per le visite domiciliari, o per distinguere gli asintomatici da chi già presenta i sintomi dell'infezione. E poi l'ambito ospedaliero; che vede come principale accesso – per il paziente – il Pronto Soccorso, con un triage specifico: per separare dagli altri chi è affetto da covid, e garantire percorsi dedicati. Tutto ciò per minimizzare il rischio di trasmissione e ridurre l'impatto dell'epidemia sui servizi; fondamentale – infatti – garantire la continuità a quelli essenziali. A breve un nuovo incontro del Gruppo di Coordinamento, per le ultime “limature” e la definitiva adozione del piano per le emergenze.