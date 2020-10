Coronavirus, Segretario Ciavatta su possibile aumento dei malati: "Ospedale pronto a riaprire in 24 ore le aree Covid"

Le interviste ai Segretari Ciavatta e Belluzzi

Il sistema sanitario sammarinese è pronto ad affrontare un eventuale peggioramento della situazione legato ai contagi da Coronavirus. Ad assicurarlo è il responsabile della Sanità, Roberto Ciavatta, in un'intervista a margine della conferenza stampa del Governo per anticipare i contenuti del nuovo decreto in arrivo. "Sforzo e impegno" anche per garantire la didattica in presenza nelle scuole, come ha ribadito il segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi. Nell'eventualità, spiega, le singole classi vengono messe in quarantena.





Nel video le interviste ai due Segretari di Stao