Corre attraverso le Nazioni e il 17 sarà a San Marino

"Si chiama Roberto De Lorenzo e tra qualche giorno, dopo aver toccato già numerosi paesi, correrà anche attraverso la Repubblica di San Marino". Così riporta il sito San Marino News. Giovedì era a Città del Vaticano, correndo per 11 chilometri totali di cui 8 in Piazza San Pietro e i restanti facendo il giro delle Mura Vaticane. Il progetto è chiamato “running out of countries” e mira a correre in tutti i paesi e territori del Mondo. E ovviamente in questo lungo percorso, non poteva mancare la più antica Repubblica del Mondo che lui stesso definisce “uno dei miei paesi preferiti”, dove tuttavia “non vi ho ancora corso”.

Una iniziativa curiosa ma anche di natura sociale: “In ogni paese in cui corro - dice - cerco di coinvolgere la gente del posto, che conosce meglio il territorio e la sua storia e personalmente diventa un evento decisamente più bello quando sono in compagnia che da solo”. De Lorenzo ha all’attivo numerosi paesi tra cui Italia, Francia, Spagna, Andorra, Regno Unito, Isola di Jersey, Isola di Man, Irlanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Città del Vaticano. La prossima tappa del viaggio è, appunto, San Marino.