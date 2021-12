Con l'approssimarsi delle Festività Natalizie il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente ha deciso di lanciare una raccolta fondi per l'acquisto di una carrozzina da atletica in favore di Andrea Renzi. Si tratta di un carrozzina modello TEMPEL, altamente personalizzabile, studiata per sfruttare al massimo ed ottimizzare la potenza di spinta degli atleti.

Per donare:

IBAN: SM88E0854009800000060146608 (causale: corro con Andrea!)

https://www.facebook.com/corriamoconandrea