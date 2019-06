Cosplayer protagonisti di inediti set fotografici sparsi per San Marino

Fumetti a spasso per Borgo

Cosplayer protagonisti di set fotografici sparsi per San Marino. Una iniziativa di promozione a cura San Marino Comics, che garantisce un colpo d'occhio che non si dimentica.

San Marino per due giorni diventa una grande set fotografico, un po' per continuare il clima di festa e di divertimento del San Marino Comics, un po' per scoprire e fare scoprire gli angoli più suggestivi del Titano. Set fotografici sparsi su tutto il territorio, per promuovere location naturali sfruttando la passione 'dell'arte di trasformarsi' . Come prima edizione i numeri sono buoni: un centinaio di persone tra oggi e domani ad animare i set fotografici,

Calati nel personaggio che si sono cuciti addosso, i Cosplayer che abbiamo incontrato nella piazza infuocata di Borgo non tradiscono emozione. Vietato sudare Volti truccati, a prova di caldo, presto virali sui social, a tutto beneficio della promozione turistica di San Marino.

Nel video le loro voci insieme a quelle degli organizzatori: Piersante Mandrelli e Silvia Gnoli, del direttivo San Marino Comics