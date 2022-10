Costi insostenibili per hotel, bar e ristoranti. L'allarme lanciato da Usot al governo: "Conviene rimanere chiusi"

Il rischio è quello di restare chiusi. A San Marino Usot accende un faro su una situazione che potrebbe diventare insostenibile per hotel, bar e ristoranti: la crescita del costo dell'energia, accompagnata dal triplicare, in alcuni casi, del prezzo dei beni alimentari. A conti fatti, potrebbe convenire abbassare la serranda per un po'. Al Governo si chiede un intervento tempestivo, con detassazioni e credito d'imposta anche per i contributi. Oltre a un taglio del cuneo fiscale per togliere meno risorse alle aziende e lasciare più soldi in tasca ai lavoratori. “Siamo consapevoli – affermano dall'Usot – che le risorse a disposizione sono limitate, ma non è accettabile riproporre interventi marginali come quelli del Decreto Ristori 2021”. L'associazione lamenta poi l'assenza di riscontri a fronte delle richieste nei mesi scorsi di un incontro con esecutivo e maggioranza. “Vogliamo sensibilizzare la politica tutta – concludono – su questa difficile situazione che con la stagione fredda non può che aggravarsi. A tal proposito rinnoviamo la richiesta di incontro al Congresso di Stato”.