Covid, 19 positivi sul Titano. In Italia, contagi in calo del 10% in 7 giorni

Continua a scendere la curva delle positività in territorio: dai dati resi disponibili dall'ISS, sono attualmente 19 i contagiati da Coronavirus. Due sono ricoverati in reparto ordinario, mentre i restanti 17 in isolamento a casa. I vaccinati con anche seconda dose il 77% della popolazione.

Parte proprio dal quadro delle vaccinazioni il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe su base settimanale, rilevando una tendenza in negativo: 2 persone su 3 sono infatti scoperte dalla protezione della quarta dose e in generale le somministrazioni sono in discesa per il 29,1%. Per la quinta dose, la copertura è al 14,5% mentre le persone non vaccinate di età' superiore ai 5 anni con neppure una dose sono 6 milioni 770mila.

Si sposta poi il focus sulla diffusione del contagio. Indicatori tutti in calo: positività a -10%, portandosi a oltre 31mila casi; scendono del 36,4% anche i decessi (sono stati 279, sempre nell'ultima settimana). Lievi ma costanti spostamenti verso il basso anche sul fronte ospedalizzazioni. “Tuttavia – rileva il Presidente della Gimbe, Nino Cartabellotta – si tratta di dati ampiamente sottostimati”. Su scala regionale, spicca il caso delle Marche che in controtendenza ha visto, negli ultimi 7 giorni, salire sensibilmente del 12,2% i casi, come anche l'incidenza a 50,1.