Nessun guarito e nessun nuovo positivo rilevato in territorio sammarinese nelle ultime 24 ore secondo quanto rileva il cruscotto Covid. Rimangono 3 i "positivi attivi" sul Titano, tutti seguiti a domicilio. Da 8 giorni non si rilevano nuove positività al virus in territorio sammarinese, l'ultima era stata riscontrata il 17 maggio.









Seguiranno aggiornamenti