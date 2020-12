Covid a San Marino: 23 nuovi positivi, ricoveri stabili. Contagi in calo anche in Italia

Covid a San Marino: 23 nuovi positivi. Stabili i ricoveri

Sono 23 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Repubblica al 28 novembre, su 90 tamponi. Sale, così, il rapporto tra nuovi positivi ed esami ora al 25,96%. In totale, sono 270 i positivi attuali in territorio, con un età media di 40 anni. L'attenzione, in questa fase, è rivolta soprattutto alla situazione in ospedale. Stabile il numero dei ricoveri che rimangono 15: 9 persone sono in terapia intensiva e 6 nel reparto Covid. La rianimazione, al momento, è satura al 75%. A casa si trovano invece 255 soggetti.

In Emilia-Romagna nuovi casi in calo: 1.850 su 13.400 tamponi. L'età media dei nuovi positivi è di 45,3 anni. 1.372 i guariti. Stabile il numero delle rianimazioni. Negli altri reparti Covid 5 ricoveri in meno. Dei nuovi contagiati, 183 sono nel Riminese. 30 i decessi in Regione.

In calo anche i positivi in Italia nelle ultime 24 ore: 20.648. 541 le vittime. Numeri in diminuzione negli ospedali: scendono di 9 unità i ricoverati in terapia intensiva; -420 i pazienti nei reparti. Cambiamenti di colore per alcune Regioni, con Piemonte, Lombardia e Calabria che passano dal rosso all'arancione e Liguria e Sicilia ora in gialla. Strade piene di gente sia a Torino che a Milano, facendo tornare alta l'attenzione sul tema 'assembramenti'.

E c'è attesa per il dpcm di Natale in vigore dal 4 dicembre. Tra le idee sul tavolo: coprifuoco alle 22 anche la sera della Vigilia, con messe anticipate, negozi aperti fino alle 21 e bar e ristoranti chiusi dalle 18 e per le intere giornate del 25 e 26 dicembre. Licei in presenza, forse, dal 7 gennaio.