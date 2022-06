Covid, a San Marino 91 i nuovi positivi nella sola giornata di ieri

A San Marino il trend dei contagi è in crescita, anche ieri una novantina i positivi. Oltre 80mila in Italia. 91 i nuovi positivi rilevati ieri sul Titano, quando si sono verificate anche lunghe code per i tamponi. E' la conferma del trend di contagi in crescita nelle ultime settimane, a fine maggio i positivi in una settimana erano stati meno di 90, mentre tra il 20 e 26 giugno sono saliti a 262: se ne è parlato anche alla commissione vaccini, riunita nel pomeriggio all'Iss. Il tasso di positività settimanale è del 24,58%.

Anche in Italia la situazione non è diversa, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali comunica che l'occupazione delle terapie intensive è cresciuta di un punto percentuale nelle ultime 24 ore, dopo tre settimane di stabilità, arrivando al 3%, come un anno fa, quando però c'era una variante assai meno contagiosa. Anche i dati odierni confermano, ben 83.555 l'incremento, con un tasso di positività dell'11,6%, su oltre 700mila tamponi processati, segno che la domanda è notevolmente cresciuta. 69 le vittime, in Emilia-Romagna 4.352 nuovi casi, ma è il Lazio la regione più colpita, con oltre 11mila casi.

“Tra 15-20 giorni il picco sarà passato”, è la profezia del Sottosegretario alla Salute Sileri, per il quale è inutile reinserire l'obbligo di mascherine al momento. Per mantenerle o meno sui luoghi di lavoro bisognerà attendere giovedì, dopo la riunione tra governo e sindacati. Pechino e Shanghai invece hanno azzerato i casi Covid dopo 4 mesi di lotta esasperata, ricorrendo al lockdown per milioni di persone, test di massa ripetuti e restrizioni pesanti alla vita quotidiana.