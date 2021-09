Covid a San Marino, stabili i ricoveri in ospedale

Nelle ultime 24 ore c'è un solo positivo in più, che porta a 58 i positivi attivi, di cui uno fuori territorio. Il totale dei ricoveri resta fermo a quattro, di cui uno in terapia intensiva. In Italia la terza dose del vaccino anti Covid-19 sta per diventare una realtà, arriverà presto la circolare per dare il via alla somministrazione per le persone fragili, assicura il ministro Speranza, ma alcune Regioni sono già pronte a partire: il Lazio farà da apripista, a cominciare dai trapiantati. Anche la Gran Bretagna si prepara al terzo richiamo per anziani e vulnerabili, resteranno alcune precauzioni ma non c'è alcuna intenzione di tornare ad un lockdown generalizzato, in base alle linee del piano di contenimento della pandemia in vista dell'inverno. Così come non c'è intenzione di introdurre il Green pass, almeno per ora: il Regno Unito infatti ha vaccinato totalmente l'81% della popolazione over 16 e il 90% con una dose. Il certificato verde, così, al momento, sembra inutile al governo britannico, che ha però intenzione di allargare i vaccini ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni, sullo sfondo della riapertura delle scuole. Lo anticipa la Bbc. In Francia il ministro dell'Istruzione Blanquer riferisce che sono state chiuse poco più di 3.000 classi scolastiche a causa dell'epidemia, lo 0,5% delle 540mila classi del Paese. E' atteso un aumento nei prossimi giorni, ma il 67% dei ragazzi tra i 12 e 17 anni hanno ricevuto almeno una dose.