Covid: allarme Oms per drammatica impennata di casi in Africa

Mentre a San Marino non ci sono nuovi contagi da 50 giorni e in Italia continuano a scendere, l'Oms lancia l'allarme “Europa”. Nell'ultima settimana infatti i contagi sono tornati ad aumentare del 10%, dopo due mesi di calo, per via di viaggi e spostamenti. Incide molto la situazione nel Regno Unito dove i casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati del 46% dalla scorsa settimana. Continua a peggiorare drammaticamente la situazione anche nella fragile Africa dove l'Oms fotografa una 'portata della terza ondata senza precedenti'. Anche in California si registra un'impennata di contagi da variante Delta tra i non vaccinati. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una media di circa 1.000 nuovi casi di contagio al giorno. Mentre i morti di Covid-19 in India hanno superato la soglia dei 400.000.