Covid: aumentano i casi positivi; in Italia resta il nodo dell'obbligo vaccinale a scuola

Continuano ad aumentare i positivi al Coronavirus a San Marino. Si registrano 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 81 positivi attivi. Più 2 i ricoverati in ospedale che porta il totale a 6, ma nessuno nel reparto di terapia intensiva. 75, invece, le persone seguite a domicilio.

Anche in Italia lieve aumento dei nuovi casi positivi e dei ricoverati secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Più 19% nelle terapie intensive e 345 decessi negli ultimi 7 giorni. Sicilia e Sardegna a rischio giallo perché fuori dai parametri per i ricoveri. Intanto è scontro sull'obbligo di vaccino con Salvini che conferma il no e rimane il nodo delle scuole. "C'è un forte aumento dei vaccinati in questi ultimi giorni tra il personale scolastico. Chi ha il vaccino o il Green pass va a scuola, gli altri verranno sospesi". Questo ha detto il ministro dell'istruzione Bianchi. E ha poi aggiunto che il controllo sul pass lo faranno i presidi con "uno strumento semplice e facile" che si sta mettendo a punto con l'ausilio del Garante della Privacy.