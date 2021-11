Covid: in Italia superati i 2 milioni di terze dosi somministrate

Dopo i dati incoraggianti di ieri – con un numero considerevole di guarigioni, e i casi attivi scesi a 77 unità -, si attende il bollettino del lunedì, in Repubblica, per un quadro aggiornato della situazione. A tenere banco, in queste ore, è tuttavia la questione Green Pass: tema di cruciale importanza, specie per chi lavora o studia oltreconfine. Ci si domanda cosa accadrà, dopo la scadenza della deroga fino al 31 dicembre; e soprattutto cosa fare nel frattempo. E in particolare se sia diretta anche ai sammarinesi vaccinati Sputnik la recente circolare del Ministero della Salute italiano. Che sostanzialmente indica due strade: dose di richiamo, con vaccino a m-RNA, qualora non siano ancora passati 6 mesi dal completamento del ciclo primario; e doppia dose, una volta superata questa deadline.







In un'intervista pubblicata oggi dal Corriere Romagna, il Direttore Generale dell'ISS – Rabini - ritiene quest'ultima ipotesi “da accantonare”; e ciò in ragione delle interlocuzioni fra i rispettivi rappresentanti politici. Lo stesso Segretario di Stato Ciavatta aveva ricordato ieri come San Marino fosse rimasto fermo alle indicazioni precedentemente concordate con l'Italia: ossia attendere almeno 6 mesi prima di procedere con la dose “booster”. Nessuna richiesta di altro tipo – ha precisato -, nel frattempo. In Italia, intanto – annuncia il Ministro Speranza - sono stati superati i 2 milioni di terze dosi somministrate. “In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo – sottolinea - è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami”. Tutto ciò mentre in Russia si assiste ad un nuovo picco di contagi; oltre 41.000 nelle ultime 24 ore: il numero più alto dall'inizio della pandemia. 1.188 i decessi.