Covid, invariata la situazione a San Marino: immunizzato il 78,53% della popolazione

Resta pressochè invariata la situazione contagi a San Marino: 44 gli attualmente positivi a fronte di tre guariti e tre nuovi positivi, come rilevato dall'Iss. Stabile anche la situazione in ospedale con 4 ricoveri totali: due pazienti si trovano in area medica, mentre gli altri due sono in terapia intensiva, reparto che registra una saturazione del 17%. Sul fronte vaccinazioni risulta completamente immunizzato il 78,53% della popolazione vaccinabile. 2.292 le somministrazioni ai turisti.