Covid: l'Italia tenta il ritorno alla normalità

In Italia si tenta il ritorno alla normalità, da lunedì nuove fasce di colore, ma sono 8 i decessi nella vicina provincia di Rimini. "La fase acuta della pandemia di Covid-19 potrebbe terminare entro metà 2022, se il 70% della popolazione mondiale fosse vaccinato". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, in visita in un centro di produzione di vaccini in Sudafrica. L'Oms chiede ai Paesi più ricchi aiuti per circa 23 miliardi di dollari, per poter aiutare le nazioni più povere e porre quindi fine all'emergenza sanitaria globale, che dura ormai da due anni. Emergenza che l'Italia tenta di lasciarsi alle spalle: riaprono le discoteche, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri promette entro marzo 'una revisione del Green pass' ed anticipa che, probabilmente, non rinnoverà lo stato di emergenza ad aprile.







I nuovi contagi oggi sono 67152, in calo rispetto ai 75861 di ieri. In aumento le vittime, 334, ieri erano state 325. Da lunedì nuove fasce di colori: la Sicilia passa dall'arancione al giallo mentre il Molise da zona bianca diventa gialla. L'incidenza dei casi, contando anche che un italiano su sei ha già contratto il covid, si è dimezzata in tre settimane. Il tasso di occupazione in area medica e terapia intensiva, rispettivamente al 26,5% e al 13,4%, traduce in numeri la lenta tendenza alla diminuzione della congestione delle strutture sanitarie. Quello in terapia intensiva è al 13,4%: il picco si registra nella vicina Regione Marche ed è al al 23,9%.

In Emilia Romagna, che conta 5.371 nuovi casi, dobbiamo purtroppo darvi conto di 8 decessi solo a Rimini: tra loro due uomini di 51 e 54 anni. 451 nuovi casi e 580 le guarigioni nella provincia, che registra, in linea con la tendenza nazionale, un calo delle terapie intensive: da undici a nove.