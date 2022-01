Covid, nuovo decesso sul Titano. I positivi attivi salgono a 1.318

E' un sammarinese di 74 anni la 103esima vittima positiva al Covid in territorio. I casi attivi salgono a 1.318, 165 i nuovi positivi, mentre i ricoverati scendono a 21, stabili invece le terapie intensive a 5. 26 infine, da ieri, le guarigioni. Da oggi intanto, in tutte le farmacie dell'Istituto per la sicurezza sociale, il prezzo delle mascherine Ffp2 è stato abbassato a 80 centesimi l'una: resta contingentato a 5 il numero massimo acquistabile alla volta da ciascun cliente. Ai possessori di Smac Card sarà applicata una ricarica del 5% su ogni acquisto. In Italia c'è attesa per le nuove decisioni del governo, dopo i vertici di ieri tra il presidente Draghi e i ministri Bianchi, Speranza e Brunetta e il commissario per l'emergenza Figliuolo: si prevedono nuove misure di contrasto alla pandemia, tra le quali un obbligo vaccinale per le categorie fragili come gli over 60: il dato di ieri dei contagi è stato il più alto da inizio pandemia, 170mila, mentre per ritrovare 259 decessi bisogna risalire al 30 aprile. Nel Regno Unito il premier Johnson, nonostante i 218mila contagi di ieri, esclude decisamente il lockdown, poiché il numero di casi gravi è contenuto. Anche l'Argentina è alle prese con record di contagi, oltre 81mila. La mortalità si mantiene comunque bassa. Su una popolazione di circa 45 milioni di abitanti, 32 milioni hanno completato il ciclo vaccinale.