Covid: rientro a San Marino per una delle studentesse bloccate a Malta, due le ragazze ancora sull'isola

Nel video, l'intervista al giornalista di Tvm Andrea Rossitto

Rientro a San Marino per una delle studentesse rimaste bloccate a Malta per motivi legati al Covid. La ragazza è tornata in Repubblica nelle scorse ore. Sono due, quindi, le giovani ancora sull'isola. La conferma arriva dalle istituzioni sammarinesi che in questo momento sono al lavoro per cercare di anticipare il rientro delle studentesse rimaste. Per un aggiornamento complessivo sulla situazione a Malta abbiamo sentito il giornalista dell'emittente pubblica maltese Tvm, Andrea Rossitto.

