Continua la discesa dei positivi attivi a San Marino: come riporta il quotidiano aggiornamento dell'Iss si è passati 929 totali di ieri ai 789 di oggi. 50 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore superati dalle 199 guarigioni. Scendono di uno, a 12, i pazienti in Ospedale con i ricoveri stabili a 4 in terapia intensiva.