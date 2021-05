Tutto fermo, rispetto al bollettino precedente. Si conferma dunque totalmente “Covid-free” l'Ospedale; con nessun paziente positivo al virus in terapia intensiva, né altrove. E questo - insieme all'assenza, da giorni, di decessi correlati all'infezione - è probabilmente il dato più importante. Tutti seguiti presso il proprio domicilio, allora i 24 casi attivi in territorio. Nessun nuovo contagio nella giornata di ieri; zero anche le guarigioni.

Seguiranno aggiornamenti