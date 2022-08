Il cruscotto dell'ISS registra una situazione tutto sommato stabile sul Covid a San Marino: i positivi attivi aumentano di quattro unità rispetto a ieri. Sono dunque 121, di cui 19 rilevati nell'ultima giornata a fronte delle 15 nuove guarigioni. I ricoveri rimangono zero, sia nel reparto ordinario sia in quello di terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi.