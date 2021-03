Aumentano a 43 i ricoverati per il Covid-19 a San Marino, 4 in più rispetto all'aggiornamento precedente. Si alza anche la saturazione del reparto terapia intensiva, che passa dall'83 al 92%. 6 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore e 2 i guariti, numeri bassi che si devono al minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. 518 i positivi attivi in territorio, di cui 475 seguiti a domicilio. Non si registrano nuovi decessi.