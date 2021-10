Covid, scende ancora il numero di casi attivi a San Marino. Stabili i ricoveri

Sono scesi a 28 i positivi attivi sul Titano, uno in meno rispetto all'aggiornamento di ieri. Nelle ultime 24 ore infatti si registra una nuova guarigione e nessun nuovo caso. Stabile la situazione in ospedale dove resta ricoverata una sola persona in terapia intensiva.

Italia a rischio blocco domani contro l'obbligo di Green pass. C'è allarme in particolare per quello dei porti annunciato a Trieste, dove, su 950 lavoratori, il 40% non ha il certificato verde. Stretta del Viminale che allerta i servizi di sicurezza e dispone un attento monitoraggio degli ambienti più a rischio, comprese chat e social. La vaccinazione supera comunque la soglia dell'80%. Altro fronte è quello degli autotrasportatori. "Se quelli stranieri potranno venire in Italia senza il green pass che sarà invece imposto alle imprese italiane - aggiunge - stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i camion", dice il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè.Intanto la Fondazione Gimbe fa sapere che con l'estensione del Green pass, il numero dei tamponi antigenici rapidi è aumentato del 57,7% in un mese. 'Il che dimostra che c'è una fascia di popolazione non intenzionata a vaccinarsi. Con questi numeri si rischia il caos'.