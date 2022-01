Covid, stabili le ospedalizzazioni a San Marino. Quasi un terzo della popolazione ha contratto il virus

A breve il totale dei casi rilevati da inizio pandemia – comprese le reinfezioni – oltrepasserà la soglia psicologica delle 10.000 unità; quasi un terzo dell'intera popolazione, insomma, ha già contratto il virus. E questo lascerebbe spazio a ragionamenti circa una futura endemizzazione del Covid in territorio; con lo scudo offerto dalle campagne vaccinali a limitare le manifestazioni gravi della malattia. Valutazioni di scenario auspicabili, ma forse premature.

La certezza, in questo periodo, è la fortissima circolazione virale; come testimoniato dall'inquietante record di nuove positività registrato nell'ultimo bollettino: 271 quelle rilevate ieri; 260 in una sola giornata, più altri casi rientrati nel conteggio. Numeri davvero elevati, per una piccola realtà; che farebbero ormai pensare – anche a San Marino – ad una prevalenza della variante Omicron; ma sono solo speculazioni, al momento.

Reale, invece, l'imponente carico di lavoro sulle spalle del servizio covid territoriale; in continua crescita, nonostante le ben 237 nuove guarigioni accertate ieri. Salgono infatti a 1.517, i positivi in isolamento domiciliare. E poi il fronte decisivo, per valutare la gravità dell'emergenza: quello delle ospedalizzazioni. Qui si conferma la situazione tutto sommato incoraggiante del precedente aggiornamento: con 13 ricoverati positivi al Covid, di cui 4 in terapia intensiva. Dato complessivo al netto di nuovi ingressi e dimissioni.