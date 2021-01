Covid: tasso positività oltre la soglia di attenzione, in ospedale situazione critica ma "sotto controllo"

I dati a San Marino

Torna oltre la soglia di attenzione del 10% l'indice di positività a San Marino: il rapporto tra nuovi positivi ed esami è infatti al 10,70%. 26 sono i nuovi contagi in territorio, su 243 tamponi. E sono sei le persone guarite. L'Iss segnala anche l'indice di contagiosità Rt, così come riportato dall'Oms: al momento, sul Titano, è allo 0.88. Cresce, nel complesso, il numero dei casi attivi: 220. Attenzione, poi, alla situazione in ospedale. Nonostante le criticità, spiega il direttore sanitario Sergio Rabini, la situazione “è sotto controllo”. 21 i ricoverati, di cui 11 nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva (satura all'83%).





Oltre 33400 i tamponi effettuati. Abbiamo testato metà della popolazione sammarinese, sottolinea Rabini. Il direttore delle Geriatria e responsabile dell'area Covid, Enrico Rossi, aggiorna sulla condizione degli anziani del Casale la Fiorina positivi. Presentato il manifesto della campagna di comunicazione per le vaccinazioni anti-Covid, con le prime affissioni in attesa dell'annuncio della data di avvio. “Il mio bene per la salute di tutti” è lo slogan.

Sul fronte scuola: in quarantena una classe elementare di Ca' Ragni dopo un focolaio con più di tre alunni positivi. Il plesso resta, però, aperto. Per le Superiori, l'idea è di tornare in aula in presenza dal primo febbraio, come spiega il Dipartimento istruzione, ma per la conferma bisognerà aspettare domani, per una serie di tamponi di controllo. Altrimenti, si potrebbe optare per una didattica in presenza al 50 o al 75%.

Nel servizio, le interviste a Enrico Rossi (responsabile Geriatria e reparto Covid) e Stefania Stefanelli (responsabile comunicazione Iss)