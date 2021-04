Covid, un nuovo decesso. Arrivano altre dosi di Pfizer

Aveva 92 anni la sammarinese morta per cause correlate al Covid-19. E' l'88esima vittima della pandemia in territorio; ai familiari e ai parenti le condoglianze dell'ISS, dei suoi operatori e della Segreteria alla Sanità. Resta sostanzialmente invariata la fotografia del contagio: fermi sotto le 200 unità i positivi attivi, sono 196: nessuna nuova positività infatti registrata nella giornata di ieri, rispetto ai 22 tamponi effettuati; ma anche nessuna nuova guarigione.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni: 20 i ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva e con una saturazione del reparto che cresce lievemente, portando al 42% il livello di occupazione. 176 i positivi seguiti a domicilio.

Attività vaccinale, ferma sabato e domenica, già ripresa a pieno ritmo, per un totale di 21.905 dosi somministrate, con 13.460 persone vaccinate con la prima dose, 8.445 anche con la seconda. Un dato aggiornato alla mattinata di oggi, quando sono arrivate all'ISS anche altre 1.170 fiale di Pfizer/BioNtech. In totale, dalla prima consegna del 23 febbraio, l'ISS ha ricevuto 34mila prime dosi e altrettante di richiamo di vaccino Sputnik e 7.020 dosi di Pfizer/BioNtech.

Intanto, da oggi, si entra nella seconda fase di allentamento delle restrizioni, con nuove riaperture per un graduale ritorno ad una nuova normalità. Da questa sera bar e ristoranti aperti fino alle 23 e coprifuoco spostato alla mezzanotte, si dovrà attendere lunedì 26 per la sua eliminazione. Novità anche sul fronte sport: riprende l'attività, se pur con ingressi contingentati, in piscine e palestre e anche gli under 14 potranno tornare a praticare il proprio sport, ad eccezione delle discipline dal contatto e delle attività collettive, (misure quest'ultima che non riguarda, chiaramente, gli atleti di interesse nazionale e quelli impegnati nel campionato interno o in competizioni esterne).